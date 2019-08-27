Футбольный клуб Краснодар оформил сделку по продаже нападающего Андрея Ивана. Румынский форвард был возвращен в Университатю Крайову, из которой он два года назад и переходил в Краснодар.

Футбольный клуб "Краснодар" оформил сделку по продаже нападающего Андрея Ивана. Румынский форвард был возвращен в "Университатю Крайову", из которой он два года назад и переходил в "Краснодар". Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба.22-летний футболист за время выступлений в составе "быков" провел девять матчей, не сумев отметиться результативными действиями. Сезон 2018/19 Иван провел в аренде в венском "Рапиде", который имел приоритетное право выкупа игрока, но эту опцию в клубе не стали использовать.