Крымская часть Театральной олимпиады пройдет в Севастополе. Открытие состоится сегодня, 27 августа, в парке имени Анны Ахматовой. Об этом сообщает служба информации Вести – Севастополь.

Крымская часть Театральной олимпиады пройдет в Севастополе. Открытие состоится сегодня, 27 августа, в парке имени Анны Ахматовой. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь".Проект Театральной олимпиады зародился на родине настоящих Олимпийских игр, в Греции, 25 лет назад. Его цель — познакомить зрителей с современным театром во всех его видах. В России центральным местом проведения мероприятий в рамках проекта станет Санкт-Петербург, конкретно — Александринский театр. Дополнительными площадками стали Севастополь в августе и Ялта — в сентябре.Гостей фестиваля ждет разнообразная программа. Это традиционные театральные и кинопоказы, творческие встречи, а также выступления уличных артистов. В первый день олимпиады зрители смогут увидеть постановку московского театра "Эскизы в пространстве" под названием "Белый лес". Затем будет показа киноверсия спектакля Александринского театра "Ревизор". Вход свободный.28 августа гостями олимпиады станут актриса театра "Сатирикон" Агриппина Стеклова, хореограф и режиссер Егор Дружинин и других знаменитостей.