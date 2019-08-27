На переправе через Керченский пролив произошла серьезная авария. На устранение ее последствий прибыли специалисты. Для этого им пришлось перекрыть часть дороги на Крымском мосту.

На переправе через Керченский пролив произошла серьезная авария. На устранение ее последствий прибыли специалисты. Для этого им пришлось перекрыть часть дороги на Крымском мосту.Сообщается, что авария произошла накануне, 26 августа около7:30 часов. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в отбойникКрымского моста.В Сети появилась видеозапись последствий аварии. Передняячасть иномарки серьезно пострадала. К счастью, обошлось без пострадавших,сообщил портал Керчь.ФМ. К месту прибыл патруль ДПС. Из-за происшествияпришлось перекрыть часть дороги на Крымском мосту.Трагедией мог окончиться и инцидент, произошедший напереправе на прошлой неделе. Молодожены из России остановились на Крымскоммосту и повесили на ограждение символический замок в форме сердца. Позже егопришлось демонтировать. В пресс-службе переправы напомнили, что остановка натрассе запрещена.Ранее сотрудники инспекции дорожного движения зафиксировалирекорд скорости на Крымском мосту – 243 километра в час. Это почти в три разабольше установленного на переправе ограничения в 90 километров в час.Между тем за прошедший с момента открытия Крымского мостагод по нему проехали более пяти миллионов автомобилей. Неделю назад напереправе был побит очередной рекорд транспортного потока – за сутки по нейпроехали около 36 тысяч автомобилей.Сейчас строители продолжают возведение железной дороги по. Как сообщал министр транспорта России Евгений Дитрих, поездапо переправе поедут до конца текущего года. Билеты на них можно будет купить ссентября.свяжет главные города полуострова -Симферополь, Севастополь и Евпаторию с населенными пунктами "наматерике". Поезда будут ходить в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону,Казань, Екатеринбург.