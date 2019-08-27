На теннисных кортах Нью-Йорка стартовал второй день турнира Большого шлема – Открытого чемпионата США. В одном их первых поединков вторника российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг соревнования.

На теннисных кортах Нью-Йорка стартовал второй день турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата США. В одном их первых поединков вторника российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй круг соревнования.22-летняя россиянка стартовала на US Open матчем против американки Франчески Ди Лоренцо, которая попала в основную сетку турнира благодаря полученному от организаторов "уайлд-кард". Кудерметова проиграла по итогам двух сетов – 6:7 (4:7), 2:6. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.В еще одной встрече россиянка Наталья Вихлянцева также не смогла выйти в следующий круг Открытого чемпионата США. 98 ракетка мира не смогла сломить сопротивление немки Юлии Гергес и за 2 часа 4 минуты проиграла ей по итогам трех сетов - 6:1, 1:6, 6:7 (1:7).Примечательно, что теперь во втором круге Ди Лорнецо и Гергес сыграют друг против друга.