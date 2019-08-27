Режиссер Николай Лебедев назвал приятной неожиданностью новость о том, что его спортивная драма Легенда №17 стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в XXI веке.

Режиссер Николай Лебедев назвал приятной неожиданностью новость о том, что его спортивная драма "Легенда №17" стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в XXI веке. Он заявил, что картину делали с большой любовью, и радостно, что зритель это почувствовал и откликнулся, передает телеканал "Россия 24".В День российского кино аналитики проекта "Кино Mail.ru" проанализировали около 6 миллионов оценок пользователей и оказалось, что фильм "Легенда №17" возглавил рейтинг популярных лент современности среди аудитории разных возрастов.Картина рассказывает о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове, его роль исполнил Данила Козловский. Премьера фильма состоялась в 2013 году.