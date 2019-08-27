Первый президент Украины Леонид Кравчук не может избавиться от страха ограбления собственной квартиры. Об этом он рассказал в прямом эфире программы 60 минут.

Первый президент Украины Леонид Кравчук не может избавиться от страха ограбления собственной квартиры. Об этом он рассказал в прямом эфире программы "60 минут".Ранее экс-глава Незалежной на одном из украинских каналов признался в том, что чувствует какую-то необъяснимую угрозу, поэтому всегда перед сном кладет на тумбочку возле кровати пистолет, без которого уже не может уснуть. При этом он напомнил, что в 1991 году на него пытались совершить покушение.Телеведущая Ольга Скабеева поинтересовалась у политика, кого же он боится. "Пистолет лежит не от врагов. У нас много людей страдают от того, что приходят в дом ночью. Мои друзья об этом рассказывали — вяжут людей и забирают все из дома. Я хочу спать спокойно", — объяснил Кравчук.По его словам, эта боязнь никак не связана с представителями украинского криминала: "Я их по национальности не знаю. Они могут быть кто угодно. Преступники, и я их буду убивать", — пообещал бывший политик.