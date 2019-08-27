Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет свою игру: выпрашивает экономическую помощь у России и в то же время налаживает отношения с Западом. По всей видимости, многовекторность Батьки изрядно утомила прагматичный Кремль. В Минске пожаловались, что Москва отказалась выдавать соседней республике очередной кредит.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет свою игру: выпрашивает экономическую помощь у России и в то же время налаживает отношения с Западом. По всей видимости, многовекторность Батьки изрядно утомила прагматичный Кремль. В Минске пожаловались, что Москва отказалась выдавать соседней республике очередной кредит.
За год стороны так и не продвинулись в решении вопроса, рассказал министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. На деньги из Москвы
Минску надеяться не приходится, констатировал чиновник в интервью на телеканале
СТВ.
Крутой полагает, что ситуация может измениться после
подписания Россией и Белоруссией документов по интеграции. После этого, уверен
министр, переговоры завершатся "очень быстро", приводит слова
чиновника "Белорусская деловая газета".
В конце прошлого года Москва неожиданно отказалась
продлевать льготные условия белорусским предприятиям. Причина – отсутствие
прогресса в интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Несколько
встреч и Владимира Путина ни к чему не привели.
Итогом недовольства России стали длительные переговоры об
условиях интеграции. До недавнего времени подробности договоренностей не
озвучивались публично. На прошлой неделе завесу тайны приоткрыл премьер-министр
Белоруссии Сергей Румас.
По словам главы правительства, стороны приняли концепцию
"две страны – один рынок". По всей видимости, и Путин
договорились об экономической интеграции, а вопросы политического объединения
сняты с повестки дня.