Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет свою игру: выпрашивает экономическую помощь у России и в то же время налаживает отношения с Западом. По всей видимости, многовекторность Батьки изрядно утомила прагматичный Кремль. В Минске пожаловались, что Москва отказалась выдавать соседней республике очередной кредит.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет свою игру: выпрашивает экономическую помощь у России и в то же время налаживает отношения с Западом. По всей видимости, многовекторность Батьки изрядно утомила прагматичный Кремль. В Минске пожаловались, что Москва отказалась выдавать соседней республике очередной кредит.За год стороны так и не продвинулись в решении вопроса, рассказал министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. На деньги из МосквыМинску надеяться не приходится, констатировал чиновник в интервью на телеканалеСТВ.Крутой полагает, что ситуация может измениться послеподписания Россией и Белоруссией документов по интеграции. После этого, уверенминистр, переговоры завершатся "очень быстро", приводит словачиновника "Белорусская деловая газета".В конце прошлого года Москва неожиданно отказаласьпродлевать льготные условия белорусским предприятиям. Причина – отсутствиепрогресса в интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Нескольковстреч и Владимира Путина ни к чему не привели.Итогом недовольства России стали длительные переговоры обусловиях интеграции. До недавнего времени подробности договоренностей неозвучивались публично. На прошлой неделе завесу тайны приоткрыл премьер-министрБелоруссии Сергей Румас.По словам главы правительства, стороны приняли концепцию"две страны – один рынок". По всей видимости, и Путиндоговорились об экономической интеграции, а вопросы политического объединениясняты с повестки дня.