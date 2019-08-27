Прославленная балерина стремительно худеет. Близкие беспокоятся о здоровье Анастасии Волочковой.

Прославленная балерина стремительно худеет. Близкие беспокоятсяо здоровье Анастасии Волочковой.Танцовщица несколько месяцев сидит на диете. Звезда ограничиласвой рацион настолько, что, как сама говорит, практически ничего не ест.Обед Анастасии Волочковой состоит либо баклажанной икры и яиц всмятку, либо овощных супов, приправленных острым перцем. Во время ужина балерина лакомитсялегкими салатами без приправы и соли. Отметим, что диета уже принесла своирезультаты. Анастасия стала заметно стройнее.Между тем близкие артистки, судя по всему, считают, чтоВолочковой пора возвращаться к нормальному режиму питания. Во дворе роскошного дома Анастасии родные разожгли мангал. Встревоженные состоянием здоровья балерины, они решили накормить ее мясом птицы."Мои дорогие, неужели я настолько худая, что меня пытаютсяоткормить? Добрые люди. Опять у нас мангал, опять эти перепела прилетели к нам",– жалуется в Stories своего Instagram.Танцовщица показала, готовящееся на огне мясо и тарелку с нарезаннымиовощами и травами. Звезда заявила, что ограничится только салатом."Вы знаете, ведь я все равно ем салат: листики, огурчики, помидорчики. Меня все равно откормить не удастся, друзьям останется все", – отказалась от сытного ужина .