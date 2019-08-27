Прославленная балерина стремительно худеет. Близкие беспокоятся
о здоровье Анастасии Волочковой.
Прославленная балерина стремительно худеет. Близкие беспокоятся
о здоровье Анастасии Волочковой.
Танцовщица несколько месяцев сидит на диете. Звезда ограничила
свой рацион настолько, что, как сама говорит, практически ничего не ест.
Обед Анастасии Волочковой состоит либо баклажанной икры и яиц всмятку, либо овощных супов, приправленных острым перцем. Во время ужина балерина лакомится
легкими салатами без приправы и соли. Отметим, что диета уже принесла свои
результаты. Анастасия стала заметно стройнее.
Между тем близкие артистки, судя по всему, считают, что
Волочковой пора возвращаться к нормальному режиму питания. Во дворе роскошного дома Анастасии родные разожгли мангал. Встревоженные состоянием здоровья балерины, они решили накормить ее мясом птицы.
"Мои дорогие, неужели я настолько худая, что меня пытаются
откормить? Добрые люди. Опять у нас мангал, опять эти перепела прилетели к нам",
– жалуется в Stories своего Instagram.
Танцовщица показала, готовящееся на огне мясо и тарелку с нарезанными
овощами и травами. Звезда заявила, что ограничится только салатом.
"Вы знаете, ведь я все равно ем салат: листики, огурчики, помидорчики. Меня все равно откормить не удастся, друзьям останется все", – отказалась от сытного ужина .