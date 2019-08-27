Тем временем, в самой Сирии одна из самых горячих до недавнего времени точек — Хан-Шейхун возвращается к мирной жизни. Контроль над городом, который пять лет находился в руках террористов на прошлой неделе вернули правительственные силы. Впервые туда пустили и журналистов.

Тем временем, в самой Сирии одна из самых горячих до недавнего времени точек — Хан-Шейхун возвращается к мирной жизни. Контроль над городом, который пять лет находился в руках террористов на прошлой неделе вернули правительственные силы. Впервые туда пустили и журналистов.Это впервые за долгие годы, когда над площадью Хан-Шейхуна развивается сирийский флаг.Этот город считался форпостом террористов, здесь на юге провинции Идлиб. Позиции здесь были необычайно сильны у группировки Джибхад Ан-Нусра (запрещена в РФ), позже она стала назваться Хайат Тахрир Аш-Шам. И вот теперь официальный Дамаск вернул себе контроль над этим стратегически важным населенным пунктом.После того как боевики Хайят Тахрир Аш-Шам заявили, что не собираются соблюдать режим перемирия, и продолжили обстрелы городов в провинциях Хама и Латакия, а также предприняли несколько безуспешных попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим, сирийская армия пошла в наступление на позиции джихадистов. Хан-Шейхун, который с 2014 года был центром сосредоточения экстремистских бандформирований стал целью № 1.Это трасса М-5, соединяющая Алеппо и Дамаск. Именно к ней 19 августа удалось пробиться правительственным подразделениям, это произошло к северу от Хан-Шейнхуна. Тем самым сирийская армия перекрыла боевикам каналы снабжения и отрезала пути к отступлению.Операцию по освобождению Хан-Шейшуна доверили бригаде генерала Сухейла, а именно ее элитному подразделению Тигров. Когда 22 августа штурмовые отряды вошли в город, сопротивление они не встретили. Боевики бежали раньше, фактически сдав город без боя. Тем самым Хан-Шейхун удалось не только отбить у террористов, но и избежать в городе больших разрушений, ведь по сути, как таковых боев в его пределах и не было. Благородя этому в городе быстро пошел процесс нормализации мирной жизни. К нему уже подключились и российские военные."Центр по примирению враждующих сторон, понимая эту ситуацию, доставил сегодня гуманитарную помощь местным жителям. Вы можете видеть мечеть, в которой в первую очередь был наведён порядок. Мирные жители вернулись в соседние дома", — рассказал Равиль Мугинов, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.Сюда ежедневно приезжают несколько бригад медиков, ведут выездные приемы, обеспечивают необходимыми лекарствами. Местные власти тоже стараются как могут, Особое внимание к социальным объектам.В этой школе уже начали ремонт — заштукатурили и покрасили стены, сейчас восстанавливают остекление. Свои двери она откроет уже 1 сентября."Как известно, боевики часто устраивали в школах свои казармы или командные пункты. А в этой школе они хотели обучать детей Хан-Шейхуна своим ценностям. Но жители отказались", — говорит Мухаммад Фади Садун, губернатор провинции Идлиб.То, что творили здесь боевики местным жителям забыть не так-то просто."Мы жили в условиях блокады. Боевики нас не выпускали, но и еду, продовольствие не давали", — рассказал Салех Абу-Аюш, житель города Хан-Шейхун.Что сейчас происходит в Хан-Шейхуне, своими глазами впервые смогли увидеть иностранные журналисты.Военные корреспонденты из Италии, Болгарии, Греции приехали сюда понять, что на самом деле происходит в Сирии и соответствует ли реальная картина той, о которой то и дело твердят некоторые западные СМИ.Журналист из Италии Джони Миколессино признается — шокирован тем, во что превратили сирийские города террористы: "Хан-Шейхун долгое время оставался цитаделью различных террористических организаций. Две с половиной тысячи боевиков были переброшены сюда из-за рубежа".Взятие Хан-Шейхуна стало логичным продолжением процесса создания зоны безопасности для подконтрольных официальному Дамаску населенных пунктов, которые подвергались постоянным обстрелам со стороны радикалов.Все что нужно теперь, это совсем немного времени, чтобы дать местным жителям и властям наладить мирную жизнь, и восстановить все то, что боевики пытались здесь разрушить без малого почти пять лет.