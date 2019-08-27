Столичные власти приняли решение продлить строящуюся Коммунарскую линию метро в город Троицк, сообщается на сайте мэра Москвы.

Столичные власти приняли решение продлить строящуюся Коммунарскую линию метро в город Троицк, сообщается на сайте мэра Москвы. Теперь проект должен пройти общественное обсуждение, после чего будет окончательно определено, как пройдет трасса подземки. Сергей Собянин пригласил всех заинтересованных москвичей высказать свое мнение по этому вопросу.Предполагается, что на линии, которая пройдет от станции "Столбово" вдоль Калужского шоссе, появится 6 новых станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк". Участок от "Столбова" до "Сосенок" будет подземным, далее метро выйдет на поверхность, а перед станцией "Десеновское" снова уйдет в тоннель. Рядом с каждой остановкой будут построены подъездные дороги и перехватывающие парковки, организованно движение наземного транспорта.По прогнозам городских властей, через несколько лет в зоне притяжения новой ветки метро будут проживать более 500 тысяч москвичей. Коммунарская ветка, которая фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий, сможет разгрузить Калужское шоссе, Ленинский проспект и Профсоюзную улицу.Как рассказал Сергей Собянин, параллельно с веткой до Троицка в столице также начнут строительство метро в такие районы как Внуково, Лианозово, Северный и Бирюлево.