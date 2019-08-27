Новейший дрон-мишень презентовал на международном авиасалоне МАКС-2019 холдинг Технодинамика, который входит в Ростех. Беспилотник построен по вертолетной схеме. Его вес составляет 315 килограммов, дальность полета – 100 километров, а предельная высота – 2500 метров. В воздухе дрон может провести около часа.

Новейший дрон-мишень презентовал на международном авиасалоне МАКС-2019 холдинг "Технодинамика", который входит в "Ростех". Беспилотник построен по вертолетной схеме. Его вес составляет 315 килограммов, дальность полета – 100 километров, а предельная высота – 2500 метров. В воздухе дрон может провести около часа, сообщает пресс-служба госкорпорации.Сейчас разработчик готовит новый БПЛА к государственным испытаниям. После их завершения и будет принято решение о постановке дрона на вооружение российской армии.Впрочем, беспилотник-мишень пригодится не только военным, но и гражданским службам. Достаточно установить на него необходимое оборудование и можно наблюдать за состоянием трубопроводов или, например, патрулировать леса.Холдинг "Росэлектроника", который также входит в "Ростех", продемонстрировал экспортный вариант дрона "Корсар". Создатели пояснили, что основное отличие беспилотника "на продажу" – открытая архитектура. Это означает, что на него можно поставить практически любое, подходящее по размеру и весу оборудование. Будь то радары и тепловизоры, или грузовые контейнеры.Нормальный взлетный вес "Корсара" – 200 килограммов, топлива дрону хватает на семь с половиной часов полета, радиус действия – не менее 100 километров, а максимальная скорость – 180 километров в час.