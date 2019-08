Статуя легендарного футболиста сборной Голландии и испанской Барселоны установлена на стадионе каталонского клуба. Автором памятника высотой 3,5 метра стал скульптор Корри Аммерлан, соотечественник великого игрока и тренера.

Статуя легендарного футболиста сборной Голландии и испанской "Барселоны" установлена на стадионе каталонского клуба. Автором памятника высотой 3,5 метра стал скульптор Корри Аммерлан, соотечественник великого игрока и тренера.На церемонии открытия статуи присутствовал сын Круиффа Жорди, который сказал: "Стадион "Камп Ноу" – это особенное место для отца, здесь он провел много времени и в качестве игрока, и в качестве тренера. Мы бы хотели поблагодарить всех, кто сделал появление памятника возможным"."Эта статуя должна стать постоянным напоминанием о Йохане Круиффе и о том, что он значит для нашего клуба. Круифф – это важная часть нашей истории, сущности и чувств", – сказал президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу."When you step on to the pitch look at the stands,because all of this is for you.So, go out there and enjoy yourselves".