В эфире программы Воскресный вечер на телеканале Россия 1 ведущий Владимир Соловьев произнес лова, в который украинские журналисты разглядели призыв к началу Третьей Мировой войны. Перспективы конфликта и расширения не подчиняющихся Киеву областей вызвали у них настоящий ужас.

В эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" ведущий Владимир Соловьев произнес лова, в который украинские журналисты разглядели призыв к началу Третьей Мировой войны. Перспективы конфликта и расширения не подчиняющихся Киеву областей вызвали у них настоящий ужас.Несмотря на ограничения для вещания российских телеканалов, Владимир Соловьев продолжает оставаться одним из самых узнаваемых, цитируемых и влиятельных на Украине журналистов. Как показывает практика, к его словам внимательно прислушиваются.Для тех украинцев, который могли пропустить очередное шоу Соловьева, местные СМИ специально делают вырезки с самыми мощными его высказываниями. В очередной раз внимание портала "Обозреватель" привлекли рассуждения журналиста о том, как должны выглядеть Донецкая и Луганская народные республики и какой уровень поддержки населению этих регионов должна оказывать Россия."По логике надо, чтобы Донбасс был включая Киев и до Приднестровья", – в разговоре с гостем студии заметил Владимир Соловьев. "Потому что если уж брать, то всех русских людей возвращать на родину", – объяснил он свою позицию.Однако есть у подобного подхода и большая опасность, о которой также сообщил Владимир Соловьев. "Это мировая война", – предупредил он. Ведущий напомнил, что любое движение Москвы по помощи Донбассу мгновенно вызывает крайне острую реакцию Запада, новые пакеты санкций и другие ограничения, что сильно ограничивает возможности российской помощи местным жителям.Примечательно, что в этих слова украинские СМИ увидели призыв к войне, тогда как на деле Владимир Соловьев, наоборот, объяснял своему собеседнику невозможность подобного развития событий. Пользователи Сети также не стали разбираться в увиденном, на всякий случай испугавшись и обвинив ведущего в агрессии.