На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал - племенных коров облачили в форму красноармейцев. Буренок креативного сельхозпредприятия сняли на видео.

На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев. Буренок "креативного" сельхозпредприятия сняли на видео.Кадры "скотского патриотизма", как назвал их автор записи, были сделаны 24 августа. Коровы стали настоящими звездами Свенской ярмарки, но вовсе не из-за надоев, а благодаря облачению: на животных были некие подобия гимнастерок, а головах красовались пилотки и шапки с кокардами и звездами. Выставочные образцы принадлежат компании "Молочное" из Трубчевского района Брянской области.Несколько лет назад ярмарка уже прогремела на всю страну, когда на прилавках одного из производителей появились запеченные молочные поросята в образе брянских партизан.