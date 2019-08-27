При личном досмотре у задержанной были обнаружены и изъяты 7 брикетов спрессованного вещества растительного происхождения...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО совместно с оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка задержали девушку, подозреваемую в сбыте гашиша в крупном размере.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на 2-й Вольской улице была задержана 22-летняя жительница Москвы.При личном досмотре у задержанной были обнаружены и изъяты 7 брикетов спрессованного вещества растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 670 граммов.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18