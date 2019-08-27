Певица примерила дерзкий образ. Новый имидж Натальи Подольской не всем пришелся по душе.

Певица примерила дерзкий образ. Новый имидж НатальиПодольской не всем пришелся по душе.Певица опубликовала в Instagram свежее фото. Звездадемонстрирует роскошную фигуру. Наталья Подольская облачена в наряд, которыйобнажает ее стройные бедра. Создается впечатление, что на артистке нет белья."Я обожаю свою жизнь, свою работу. Все привыкли считать меняпаинькой, но я не паинька. За моей мягкостью стоит сильный характер. Мои людизнают это. И кстати – мягкое, но твердое "настоять на своем "секрет моегокрепкого брака в том числе! Новая, дерзкая", – написала Наталья Подольскаяниже.Отметим, что откровенный образ артистки пришелся по вкусу невсем. Некоторые интернет-обыватели пришли к выводу, что костюм вульгарен,поэтому не вяжется с образом Подольской."Никак не клеится! Не ее формат!", "Наташа. Ты ж мать!Костюм слишком откровенен", – рассуждали пользователи Сети.Более того, подписчики отметили, что в новом имиджепотеряла индивидуальность: превратилась в клон Ольги Бузовой. Об этом сообщает. "Надоели голые задницы, ты была исключением, а теперькак все", – разнес поклонник.