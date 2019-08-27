Певица примерила дерзкий образ. Новый имидж Натальи
Подольской не всем пришелся по душе.
Певица примерила дерзкий образ. Новый имидж Натальи
Подольской не всем пришелся по душе.
Певица опубликовала в Instagram свежее фото. Звезда
демонстрирует роскошную фигуру. Наталья Подольская облачена в наряд, который
обнажает ее стройные бедра. Создается впечатление, что на артистке нет белья.
"Я обожаю свою жизнь, свою работу. Все привыкли считать меня
паинькой, но я не паинька. За моей мягкостью стоит сильный характер. Мои люди
знают это. И кстати – мягкое, но твердое "настоять на своем "секрет моего
крепкого брака в том числе! Новая, дерзкая", – написала Наталья Подольская
ниже.
Отметим, что откровенный образ артистки пришелся по вкусу не
всем. Некоторые интернет-обыватели пришли к выводу, что костюм вульгарен,
поэтому не вяжется с образом Подольской.
"Никак не клеится! Не ее формат!", "Наташа. Ты ж мать!
Костюм слишком откровенен", – рассуждали пользователи Сети.
Более того, подписчики отметили, что в новом имидже
потеряла индивидуальность: превратилась в клон Ольги Бузовой. Об этом сообщает
. "Надоели голые задницы, ты была исключением, а теперь
как все", – разнес поклонник.