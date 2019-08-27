В Керченском проливе и Азовском море у берегов Керчи возле Крымского моста наблюдается опасное явление – нашествие крупных медуз. Местные жители и туристы опасаются заходить в воду.

В Керченском проливе и Азовском море у берегов Керчи возле Крымского моста наблюдается опасное явление – нашествие крупных медуз. Местные жители и туристы опасаются заходить в воду.Народ в ужасе бежит на берег, завидев возле себя корнеротов. Это самая крупная медуза в Черном море. В диаметре она может достигать 60 сантиметров и весить до десяти килограммов. Вдобавок ко всему, они действительно опасны для человека – могут вызывать зуд кожи, похожий на последствия ожога крапивой.Туристы же, выбравшие себе для отдыха побережье российского полуострова возле Крымского моста, рискуют и вовсе не заходить в воду.В Керченском проливе и Азовском море в районе города Щелкино, на мысе Опук и у поселка Новоотрадноезамечено настоящее нашествие корнеротов, передает издание "Крым. Реалии". Очевидцы сняли происходящее на видео.Отметим, пользователи Сети неоднозначно отреагировали на попытку украинских СМИ выдать миграцию скопления медуз за некое чрезвычайное происшествие. Отдельно комментаторы обратили внимание на попытку ряда изданий приплести сюда Крымский мост."Медузы, привлеченые опорами Крымского моста, собрались на тусу. Медовар не даст соврать! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – иронично заметил один из читателей портала "Обозреватель". Таким образом он припомнил другие скандальные материалы, в которых о якобы существующих проблемах переправы рассказывал гидролог Юрий Медовар.Еще один предположил, что оккупировавшие прибрежную зону Крыма в районе Керчи корнероты являются яростными сторонниками нынешней украинской политики и подобным образом протестуют против связавшей полуостров с материковой частью России дороги. Ему оппонировали другие интернетчики – по их мнению, медузы, наоборот, были отправлены российской властью для патрулирования береговой линии.Кто-то в шутку предложил украинским журналистам с подобным же пафосом сообщать о любых скоплениях живности в районе переправы. "Стая кровавых комаров в районе не наблюдалась?", – поинтересовался комментатор.В целом пользователи Сети с юмором отнеслись к новости о нашествии медуз на побережья Крыма. Судя по всему, существование этих животных в Черном море и их периодическое появление около берега ни для кого не было загадкой, поэтому напугать людей обычной медузой, пусть и плавающей возле , не удалось.