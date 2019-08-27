Стоит красивой девушке похвастаться новым колечком или шубкой, как тут же завистники начинают шипеть по углам. Мол, насосала! А про Алену Кравец и вовсе думают, что она-де работает в элитном эскорте, отсюда и денежки. Главная светская львица Москвы устала оправдываться.

Стоит красивой девушке похвастаться новым колечком или шубкой, как тут же завистники начинают шипеть по углам. Мол, насосала! А про Алену Кравец и вовсе думают, что она-де работает в элитном эскорте, отсюда и денежки. Главная светская львица Москвы устала оправдываться."Если девушка материально состоятельна, красива и пользуется успехом у мужчин, то всякие низменные личности обоих полов пытаются ее уколоть и прокричать вслед или написать "насосала", или обвинить в эскорте, – возмущена Алена. - Я не скрою, что, как и все, люблю, когда меня балуют, хотя и сама могу многое себе позволить".Алена вздыхает: "Личные сообщения и комментарии "насосала", "нализала", "шалава", "эскортница" стали уже мемом в последнее время. Но почему люди не представляют себе, что может быть иначе?"Алена уверена, что только завистники могут размышлять таким примитивным образом, только клеветники могут кричать: "Да она проститутка!""Слышу это с 16 лет, как начала работать моделью. Хотя уж такой безупречной репутацией, как у меня, мало кто может похвастаться вообще, – написала на своей странице в Instagram. – Да, вокруг меня всегда были и есть толпы самых разных поклонников, в том числе и очень высокого положения, но я вела себя всегда целомудренно. По-настоящему может заинтересовать мужчину только девушка с харизмой, с изюминкой, обладающая женскими чарами, а не та, что мастерски умеет "сосать" и "лизать".В комментарии "Дни.ру" Алена Кравец отметила: "В эскорте я никогда не работала, проституцией не промышляла, тело не продавала, совесть моя тоже чиста. Хотя никого не осуждаю, "в этом мире как умеешь, так и вертишься", как пела Аллегрова".