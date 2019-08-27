Бывший президент Украины собирался возглавить шествие ветеранов так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Но военнослужащие оказались ему не рады.

Бывший президент Украины собирался возглавить шествие ветеранов так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Но военнослужащие оказались ему не рады."Марш ветеранов" – мероприятие не политическое,рассказал в эфире телеканала "НАШ" украинский националист СергейКоротких. Поэтому Петру Порошенко и спикеру Верховной рады Андрею Парубию недали присоединиться к шествию, пояснил он.По словам Коротких, Порошенко пытался перетянуть марш насебя и возглавить мероприятие. "Чтобы он шел во главе этого мероприятия, ипотом орал свои любимые лозунги о том, что он главный защитник в стране",– добавил националист.Однако бывшему президенту сообщили, что на этом мероприятиион нежеланный гость. С учетом того, что последнее время слишком частокритикуют, Коротких не исключил, что участие в шествии могло бы окончиться дляполитика печально. "И он решил не проверять свое везение", – заключилрадикал.Напомним, 24 августа на Украине праздновали Деньнезависимости. В этом году президент Владимир Зеленский решил отказаться отвоенного парада, вместо него прошло Шествие достоинства. В нем приняли участиевоенные, волонтеры, а также гражданские специалисты – медики, учителя и другие.Не согласные с отменой военного парада националисты решилипровести альтернативное шествие ветеранов так называемой АТО – "Маршзащитников". На него собралось почти 15 тысяч человек. Они прошли колоннойот парка Шевченко до Майдана. среди них не было.