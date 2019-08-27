Бывший президент Украины собирался возглавить шествие ветеранов так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Но военнослужащие оказались ему не рады.
Бывший президент Украины собирался возглавить шествие ветеранов так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Но военнослужащие оказались ему не рады.
"Марш ветеранов" – мероприятие не политическое,
рассказал в эфире телеканала "НАШ" украинский националист Сергей
Коротких. Поэтому Петру Порошенко и спикеру Верховной рады Андрею Парубию не
дали присоединиться к шествию, пояснил он.
По словам Коротких, Порошенко пытался перетянуть марш на
себя и возглавить мероприятие. "Чтобы он шел во главе этого мероприятия, и
потом орал свои любимые лозунги о том, что он главный защитник в стране",
– добавил националист.
Однако бывшему президенту сообщили, что на этом мероприятии
он нежеланный гость. С учетом того, что последнее время слишком часто
критикуют, Коротких не исключил, что участие в шествии могло бы окончиться для
политика печально. "И он решил не проверять свое везение", – заключил
радикал.
Напомним, 24 августа на Украине праздновали День
независимости. В этом году президент Владимир Зеленский решил отказаться от
военного парада, вместо него прошло Шествие достоинства. В нем приняли участие
военные, волонтеры, а также гражданские специалисты – медики, учителя и другие.
Не согласные с отменой военного парада националисты решили
провести альтернативное шествие ветеранов так называемой АТО – "Марш
защитников". На него собралось почти 15 тысяч человек. Они прошли колонной
от парка Шевченко до Майдана. среди них не было.