Бизнесмен Денис Лебедев стал победителем проекта Замуж за Бузову. Только отношения с артисткой Ольгой Бузовой ему в итоге построить не удалось.

Бизнесмен Денис Лебедев стал победителем проекта "Замуж за Бузову". Только отношения с артисткой Ольгой Бузовой ему в итоге построить не удалось.Обиженный жених решил исполнить чье-нибудь желание, раз свою счастье построить не смог. Для этого он отправился в Суздаль, прихватит с собой драгоценное кольцо ручной работы из белого золота.Этот аксессуар должен был достаться Ольге, ведь Денис заказал его в подарок специально для нее. Он лично придумал дизайн в виде скрепки.Только вручить его Бузовой так и не представилось возможности. Артистка обвинила Лебедева в предательстве и вычеркнула его из жизни.Бизнесмен, судя по всему, решил кольнуть певицу в ответ, да побольнее. Видимо, именно с этой целью он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.На записи Денис с явной агрессией запихивает подарочное кольцо, которое должно было принадлежать Оле, в рот большущей щуке. После этого он отпустил рыбу в реку. К слову, стоимость аксессуара равна 100 тысячам рублей.Фолловеры были шокированы поступком Лебедева до глубины души. Они накинулись на шоумена за его жестокое обращение с живым существом. "Надеюсь, найдется человек, который поможет вам, Денис, испытать ту же агонию, которую, по вашей милости, испытает эта несчастная щука!", – высказался разъяренный пользователь Сети.