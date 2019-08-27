Звезда советского кино скончалась 19 лет назад. Олег Ефремов покоится на Новодевичьем кладбище.

Звезда советского кино скончалась 19 лет назад. Олег Ефремовпокоится на Новодевичьем кладбище.На могиле звезды фильма "Берегись автомобиля", "Три тополяна Плющихе" стоит скромная надгробная плита из белого камня. Нет ни портрета,ни скульптуры. Сложно поверить, что вэтом месте покоится Народный артист Советского Союза, лауреат несколькихгосударственных премий и любимец публики – Олег Ефремов.Видимо, близкие намерено установили простенькую стелу, чтобыне привлекать внимания зевак. Менять ее на нечто монументальное они непланируют.Поговаривают, что на могиле артиста редко бывают гости. Парураз в год заезжают родственники и актеры МХАТа, где Ефремов служил до самойсмерти.Напомним, Олег Ефремов скончался в мае 2000 года. Артист многокурил, поэтому заработал рак легких. 72-летнему актеру требовалась операция по трансплантациилегкого. Помимо этого, Ефремов с трудом ходил – всему виной тромбоз. Последниенедели жизни знаменитость не могла дышать без кислородного аппарата. Звездаскончалась от закупорки сосудов.Несмотря на тяжелую болезнь до последнегоприходил на репетиции. Во МХАТе многие верят, что это именно душаЕфремова летает по театру в образе большой бабочки.Напомним, не так давно умерла третья супруга звезды – АллаПокровская. В 1962 году актриса родила сына – Михаила, которыйпошел по стопам отца. Об этом сообщает .