Звезда советского кино скончалась 19 лет назад. Олег Ефремов
покоится на Новодевичьем кладбище.
Звезда советского кино скончалась 19 лет назад. Олег Ефремов
покоится на Новодевичьем кладбище.
На могиле звезды фильма "Берегись автомобиля", "Три тополя
на Плющихе" стоит скромная надгробная плита из белого камня. Нет ни портрета,
ни скульптуры. Сложно поверить, что в
этом месте покоится Народный артист Советского Союза, лауреат нескольких
государственных премий и любимец публики – Олег Ефремов.
Видимо, близкие намерено установили простенькую стелу, чтобы
не привлекать внимания зевак. Менять ее на нечто монументальное они не
планируют.
Поговаривают, что на могиле артиста редко бывают гости. Пару
раз в год заезжают родственники и актеры МХАТа, где Ефремов служил до самой
смерти.
Напомним, Олег Ефремов скончался в мае 2000 года. Артист много
курил, поэтому заработал рак легких. 72-летнему актеру требовалась операция по трансплантации
легкого. Помимо этого, Ефремов с трудом ходил – всему виной тромбоз. Последние
недели жизни знаменитость не могла дышать без кислородного аппарата. Звезда
скончалась от закупорки сосудов.
Несмотря на тяжелую болезнь до последнего
приходил на репетиции. Во МХАТе многие верят, что это именно душа
Ефремова летает по театру в образе большой бабочки.
Напомним, не так давно умерла третья супруга звезды – Алла
Покровская. В 1962 году актриса родила сына – Михаила, который
пошел по стопам отца. Об этом сообщает .