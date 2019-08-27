По мнению специалиста, если Хлебникова хочет вернуть себе красоту, то ей необходимо обратиться к медикам. Причем сделать это в ближайшее время.

По мнению специалиста, если Хлебникова хочет вернуть себе красоту, то ей необходимо обратиться к медикам. Причем сделать это в ближайшее время.Пластический хирург Никита Сарамков уверен, что певице Марине Хлебниковой, в последнее время "сильно сдавшей", необходима помощь специалистов.Так, Сарамков отметил, что главной проблемой 53-летней знаменитости стали мимические морщины, возрастные изменения в области шеи, а также в челюстно-лицевой зоне. Кроме того, стоит поработать над птозом (опускание кожных структур под действием гравитации – прим.ред.) в средней и нижней третях лица, передает .Хирург посоветовал Хлебниковой найти хорошего специалиста, который сделает все "со вкусом", а не будет "разводить" знаменитость на проведение гиперкоррекции. Врач посоветовал начать с инъекций ботулотоксина в лобную, межбровную, окологлазничную зоны, подбородок и шею.Врач выразил уверенность, что если указанные манипуляции будут проведены "интеллигентно и аккуратно", то Марина Хлебникова вернет былую красоту.