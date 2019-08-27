Бывшая прима Большого театра заинтриговала обывателей. Анастасия Волочкова опубликовала пикантный снимок.

Бывшая прима Большого театра заинтриговала обывателей.Анастасия Волочкова опубликовала пикантный снимок.На днях танцовщица вернулась с греческого курорта. АнастасияВолочкова с новыми силами преступила к многочасовым репетициям. Также звезда занимаетсяпродвижением своей автобиографии "Расплата за успех". После тяжелого трудового дня звезда восстанавливаетсяс помощью традиционной русской бани.В личном Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимок,который был сделан сразу после парной. Балерина позирует в деревянной купели,которая установлена во дворе ее роскошного особняка. Звезда прикрывает телобольшим дубовым веником.Теперь интернет-обыватели гадают, действительно ли АнастасияВолочкова снялась голой. Возможно, за листвой веника скрывается микро-купальник,которые так любит балерина.В описании к фото знаменитость сообщила, что на чужбинесоскучилась по русской бане и ледяной купели. Комментарии к этому поступредусмотрительно закрыла, сообщает ."Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы нечитать безграничное количество гадостей злых и завистливых людей, которыепишутся очень многим известным и состоявшимся личностям. Хорошие люди меня итак найдут", – заявила в своем микроблоге.