Бывшая прима Большого театра заинтриговала обывателей.
Анастасия Волочкова опубликовала пикантный снимок.
Бывшая прима Большого театра заинтриговала обывателей.
Анастасия Волочкова опубликовала пикантный снимок.
На днях танцовщица вернулась с греческого курорта. Анастасия
Волочкова с новыми силами преступила к многочасовым репетициям. Также звезда занимается
продвижением своей автобиографии "Расплата за успех". После тяжелого трудового дня звезда восстанавливается
с помощью традиционной русской бани.
В личном Instagram Анастасия Волочкова опубликовала снимок,
который был сделан сразу после парной. Балерина позирует в деревянной купели,
которая установлена во дворе ее роскошного особняка. Звезда прикрывает тело
большим дубовым веником.
Теперь интернет-обыватели гадают, действительно ли Анастасия
Волочкова снялась голой. Возможно, за листвой веника скрывается микро-купальник,
которые так любит балерина.
В описании к фото знаменитость сообщила, что на чужбине
соскучилась по русской бане и ледяной купели. Комментарии к этому посту
предусмотрительно закрыла, сообщает .
"Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы не
читать безграничное количество гадостей злых и завистливых людей, которые
пишутся очень многим известным и состоявшимся личностям. Хорошие люди меня и
так найдут", – заявила в своем микроблоге.