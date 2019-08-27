Авиалайнер компании Air China, прилетевший из Сингапура в Пекин, вспыхнул около пассажирского терминала в аэропорту китайской столицы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. По предварительной оценке, поврежденное воздушное восстановлению не подлежит.

Во вторник, 27 августа, около пассажирского терминала в аэропорту Пекина загорелся лайнер Airbus A330, принадлежащий авиакомпании Air China. Очевидцы сняли ЧП на видео.Инцидент произошел в тот момент, когда Airbus, прилетевший из Сингапура, готовился к новому вылету.К счастью, благодаря своевременной эвакуации, никто не пострадал. По предварительной оценке, воздушное судно восстановлению не подлежит.О возможных причинах пожара на борту пока не сообщается.