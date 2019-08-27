Пожилая жительница Севастополя умерла в 50 метрах от входа в больницу, где отказались оказывать помощь. Очевидец вызвала скорую помощь, но к моменту приезда фельдшеров женщина скончалась.

Пожилая жительница Севастополя умерла в 50 метрах от входа в больницу, где отказались оказывать помощь. Очевидец вызвала скорую помощь, но к моменту приезда фельдшеров женщина скончалась.Бездомная пенсионерка в начале августа попала в хирургическое отделение с травмой ног, а после выписки ей некому было делать перевязки, в незаживших ранах началось нагноение. Вечером 24 августа она обратилась к врачам городской больницы №4, но те отказали ей в помощи и не стали госпитализировать. Утром в воскресенье женщину при смерти на скамейке у лечебного учреждения заметили прохожие, одна из местных жительниц бросилась к медикам, но наткнулась на стену непонимания."Чуть что, сразу жаловаться! А зачем она (женщина) нам? Почему мы должны вызывать скорую? Да мне плевать, что вы говорите! Вы не знаете всю ситуацию! Достали сердобольные, которые возятся с бомжами", — заявили Людмиле Беловой в приемном покое.После ругани она сама вызвала скорую помощь, но к моменту прибытия кареты оказывать помощь было уже некому — пенсионерка была мертва. При ней обнаружили паспорт и все необходимые для госпитализации документы.К делу уже подключились крымские следователи. "Департамент здравоохранения и администрация больницы изучают медицинскую документацию; будет дана оценка действиям медперсонала", — написал в Facebook и.о. руководителя департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.