Не зря нам испокон веков твердили, что всё хорошо в меру. Как оказалось, переизбыток витаминов группы B может спровоцировать возникновение онкологии. К такому мнению пришли в Германии.

Не зря нам испокон веков твердили, что всё хорошо в меру. Как оказалось, переизбыток витаминов группы B может спровоцировать возникновение онкологии. К такому мнению пришли в Германии.Профессор Института питания Мартин Смоллич выяснил, что оказывается, с виду вполне себе полезные элементы могут представлять смертельную опасность. Так что лучше рекомендуем хорошенько подумать, прежде чем запихивать в себя очередную горсть разноцветных таблеток.В своей статье, опубликованной в журнале Die Zeit, ученый рассказал: в ходе более чем 20 различных исследований выяснилось: – люди, которые потребляют избыточное количество витаминов B6, B9 и B12, наиболее склонны к заболеванию раком леёгких. Кроме того, курильщикам стоит особенно обратить внимание на этот фактор.Отметим, что суточная норма витамина B12 составляет 4 мкг, в то время как в аптеках он продается с дневной дозировкой 1000 мкг. Ранее считалось, что такие витамины, как С или В не приносят вреда, а их избыток выводится из организма с мочойчерез мочу.Витамин В12 помогает бороться с анемией. Он содержится в большом количестве в печени, скумбрии, сардинах, сельди и в другой рыбе. Кроме того, этот элемент есть в говядине, в твороге и твердых сортах сыра.