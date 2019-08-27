Артист Петр Мамонов сейчас находится на госпитализации. Он находится в сознании, поэтому согласился немного пообщаться с журналистами.

Артист Петр Мамонов сейчас находится на госпитализации. Он находится в сознании, поэтому согласился немного пообщаться с журналистами.Бывший лидер рок-группы "Звуки Му" назвал докторов, работающих в клинике, хорошими. По его мнению, они настоящие профессионалы своего дела."Обещают вылечить. Пока около месяца будут наблюдать, подлечивать", - рассказал Мамонов.Позже он добавил, что ему предстоит еще одна операция на сердце. По словам экс-лидера рок-группы "Звуки Му", она все и решит.Отметим, 26 августа стало известно об ухудшении состояния музыканта. В этот же день он перенес операцию, сообщает "". Жена музыканта отметила, что все прошло успешно.Сейчас артист потихоньку приходит в себя, он чувствует себя значительно лучше. Придя в сознание после операции, он первым делом попросил привезти ему диски с проповедями.Напомним, что Мамонова госпитализировали 24 августа. Он находился в своем загородном доме, когда ему резко стало плохо, и он потерял сознание. Его супруга побоялась дожидаться кареты скорой помощи, поэтому самостоятельно повезла мужа в больницу в Москву. По приезду врачи диагностировали у Петра обширный инфаркт.