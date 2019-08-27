Уже на следующий день после завершения Koktebel Jazz Party в Коктебеле заметно изменилась публика. На набережной появилось много молодых людей неформального вида. Здесь эстафетную палочку от джазового фестиваля 27 августа принял Rap Koktebel.

Уже на следующий день после завершения Koktebel Jazz Party в Коктебеле заметно изменилась публика. На набережной появилось много молодых людей неформального вида. Здесь "эстафетную палочку" от джазового фестиваля 27 августа принял Rap Koktebel.Фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки организован в этом году в Крыму впервые, продлится он два дня, в течение которых на сцене на берегу Черного моря, у холма Юнге, которая еще недавно принимала джазменов, выступят известные рэперы. Причем, не только из России. Помимо таких известных рэп-исполнителей, как Мот, Guf, Кравц, Рэп Завод и некоторых других российских музыкантов, в Крым приехали три американских рэпера.Причем, один из них – Азизи Гибсон уже успел поразить журналистов и отдыхающих на пляже своим необычным видом: на пресс-конференции он появился, укутавшись в теплый платок.На вопрос, зачем он его надел, Гибсон ответил, что хочет себя почувствовать в образе "русской бабушки".О том, что зрителей (в том числе и простых отдыхающих, которые уже днем, лежа на пляже, могут слушать репетиции рэперов) ждут необычные выступления, на пресс-конференции рассказали основатель и только что завершившегося джазового фестиваля, и рэп-фестиваля Дмитрий Киселев, а также рэперы Павел Кравц (арт-директор Rap Koktebel) и Дмитрий Культпросвет.Киселев напомнил, что идея организовать рэп-фестиваль вслед за джазовым возникла спонтанно перед Новым годом, когда выступления рэперов стали запрещать в некоторых городах и на них пошли нападки.Известный телеведущий признался, что почувствовал тогда: казалось, что обижают его детей.Тогда же весьма внезапно для многих телезрителей в "Вестях недели" появился сюжет в защиту рэперов, и даже сам Киселев зачитал рэп. Оказалось, консультации ему в этом давал Кравц. Правда, признался исполнитель, особых наставлений Киселеву и не требовалось."Да норм, человек рабочий, давно с микрофоном работает", — говорит рэпер об известном телеведущем.Сам Дмитрий Киселев перед началом первого рэп-фестиваля в Крыму рассказал о его принципах. По его словам, маргинальные проявления у некоторых рэп-исполнителей есть, но надо посмотреть, насколько здоровая сердцевина у российского рэпа в целом. И Киселев, и Кравц назвали главные основы этого фестиваля: отказ от наркотиков, никакой политики, но мат в некоторых выступлениях будет. Фестиваль изначально анонсируется с маркировкой "18+", если же на него приведут детей, то это будет уже ответственностью родителей.Что же касается возможной реакции Роскомнадзора, то сцена в Коктебеле в зону его ответственности не входит, так что "немного мата" будет. Киселев напомнил о своей точке зрения, которую уже озвучивал в эфире. По его мнению, мат – это "драгоценная лингвистическая ценность", если его использовать в нужном контексте и к месту. Кравц, со своей стороны, рассказал, что во время подготовки к фестивалю им предоставили полную свободу, и никто не диктовал исполнителям, что можно делать, а что нет.Более того: уже есть договоренность с одним из известных российских издательств об издании книги, в которую войдут тексты рэперов, а также рисунки уличных художников, которые перед фестивалем разрисовали старый ободранный забор, ведущий к главной сцене фестиваля.Он многие годы неприятно поражал отдыхающих, а теперь на площади в 600 квадратных метров по дороге к пляжу можно рассматривать художественные фантазии "российских бэнкси".На вопрос, будут ли после основных выступлений вечерние баттлы (по аналогии с джемами джазменов), организаторы ответили, что вряд ли: рядом с главной сценой – гостиницы, и, возможно, не всем отдыхающим такие мероприятия придутся по душе.Вообще о том, что это будет, пока можно только гадать.Как сказал Кравц, сейчас рэперам "нужно сделать первый классный блин комом" и начать "качать историю".А история эта, не исключено, может получить весьма неожиданное продолжение. По крайней мере, последний ночной джем KJP завершился совместным выступлением джазменов с рэпером.Как рассказал Дмитрий Киселев, он уже познакомил арт-директоров джазового и рэп-фестивалей саксофониста Сергея Головню и рэпера Павла Кравца, так что не исключено, что уже в конце августа следующего года в Коктебеле можно будет услышать необычный микс выступлений джазовых музыкантов и рэперов.