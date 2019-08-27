Перенесший инфаркт актер Петр Мамонов сегодня был переведен из реанимации в кардиологическое отделение. Его состояние оценивается как стабильное.

Перенесший инфаркт актер Петр Мамонов сегодня был переведен из реанимации в кардиологическое отделение. Его состояние оценивается как стабильное.Актеру стало плохо в ночь на 24 августа, его экстренно доставили в Первую градскую больницу столицы с диагнозом инфаркт миокарда. Накануне ему была проведена операция, которая прошла успешно."Через 30 дней будет еще одна операция", — рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Мамонова. При этом она отметила, что, несмотря на стабильное состояние, "тяжело ему это все". "Он не любит лечиться", — пояснила Ольга.68-летний Петр Мамонов снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". Но самую большую любовь зрителей и множество наград принесла ему роль отца Анатолия в картине "Остров". Мамонов также является основателем и лидером андеграундной группы "Звуки Му". Все ближайшие концерты отменены.