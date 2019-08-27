В территориальный отдел полиции поступило несколько заявлений о том, что в отношении их несовершеннолетних детей неизвестное лицо совершило домогательство сексуального характера...

В территориальный отдел полиции поступило несколько заявлений от жителей Новой Москвы о том, что в отношении их несовершеннолетних детей неизвестное лицо совершило домогательство сексуального характера."В результате незамедлительно проведённых оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области сотрудники полиции УВД по ТиНАО по подозрению в совершении данных противоправных деяний задержали 58-летнего уроженца одной из стран СНГ. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, проводится проверка," – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве