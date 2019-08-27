Актриса отреагировала на слухи о четвертой беременности. Мария
Кожевникова, объяснила, почему многим кажется, что она в положении.
Актриса отреагировала на слухи о четвертой беременности. Мария
Кожевникова, объяснила, почему многим кажется, что она в положении.
По словам звезды, на курорте в Испании, куда она уехала с
семьей, очень вкусно кормят. Анастасия Кожевникова призналась, что за время
отпуска
немного
поправилась.
"Так, признавайтесь, кто меня заподозрил в четвертой
беременности?! Нет, мои инста-друзья, все банальней. В Испании просто очень
вкусная и свежая еда, много био продуктов (реально био), а никак у нас, одно
название, поэтому кушаю вкусно и три раза в день! Зато настроение – кайф! Здесь
даже куриный бульон, просто идеально прозрачный. А мой вес, к сожалению,
пропорционально зависит от количества съеденного. В Москве легче "держать"
себя, да и "отпускать" тоже нужно!", – рассказала в Instagram.
Напомним, ранее Кожевникова опубликовала в микроблоге видео,
на котором она резвится с сыновьями. Несколько подписчиков заметили, что у
Марии появился животик, на основании этого они сделали вывод, что актриса ждет
ребенка – четвертого по счету.
Напомним, шесть лет назад обвенчалась с бизнесменом
Евгением Васильевым. До ЗАГСа влюбленные так и не дошли. Артистка подарила
возлюбленному сыновей - Ивана, Максима и
Василия.