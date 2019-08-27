Актриса отреагировала на слухи о четвертой беременности. Мария Кожевникова, объяснила, почему многим кажется, что она в положении.

Актриса отреагировала на слухи о четвертой беременности. МарияКожевникова, объяснила, почему многим кажется, что она в положении.По словам звезды, на курорте в Испании, куда она уехала ссемьей, очень вкусно кормят. Анастасия Кожевникова призналась, что за времяотпусканемногопоправилась."Так, признавайтесь, кто меня заподозрил в четвертойбеременности?! Нет, мои инста-друзья, все банальней. В Испании просто оченьвкусная и свежая еда, много био продуктов (реально био), а никак у нас, одноназвание, поэтому кушаю вкусно и три раза в день! Зато настроение – кайф! Здесьдаже куриный бульон, просто идеально прозрачный. А мой вес, к сожалению,пропорционально зависит от количества съеденного. В Москве легче "держать"себя, да и "отпускать" тоже нужно!", – рассказала в Instagram.Напомним, ранее Кожевникова опубликовала в микроблоге видео,на котором она резвится с сыновьями. Несколько подписчиков заметили, что уМарии появился животик, на основании этого они сделали вывод, что актриса ждетребенка – четвертого по счету.Напомним, шесть лет назад обвенчалась с бизнесменомЕвгением Васильевым. До ЗАГСа влюбленные так и не дошли. Артистка подарилавозлюбленному сыновей - Ивана, Максима иВасилия.