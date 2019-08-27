Знаменитости подчас ничем не отличаются от обычных людей: в их жизни тоже случаются драмы, неприятные коллизии и моменты триумфа. Дни.ру в очередной раз собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 августа 2019 года.

Знаменитости подчас ничем не отличаются от обычных людей: в их жизни тоже случаются драмы, неприятные коллизии и моменты триумфа. "Дни.ру" в очередной раз собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 августа 2019 года.Примадонна отечественной эстрады благословила Светлану Лободу, позволив ей исполнять свой хит "Живи спокойно, страна!" на музыку Игоря Крутого и стихи Ларисы Рубальской.К слову, Светлана Лобода исполняла эту композицию на творческом вечере Игоря Крутого. А вот член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян раскритиковал позицию легендарной певицы.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 августа 2019 года, читайте ви специальных