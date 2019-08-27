Двоих бывших полицейских будут судить в Москве за незаконную постановку на учет более 64 тысяч мигрантов и получение взятки в 44 миллиона рублей.

Двоих бывших полицейских будут судить в Москве за незаконную постановку на учет более 64 тысяч мигрантов и получение взятки в 44 миллиона рублей.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.По ее словам, по уголовному делу также проходят шесть человек, не имевших отношения к государственной службе. Их обвиняют в создании банды, хранении наркотиков и организации незаконной миграции.Иванова подчеркнула, что преступное сообщество было выявлено при расследовании уголовного дела в отношении одного из экс-сотрудников полиции, которого заподозрили в покупке крупной партии наркотиков.В данное время следствие направило материалы дела в суд.