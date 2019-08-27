Против бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. Защита считает возбуждение нового дела необоснованным и будет его обжаловать.

Против бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства. По версии следствия, в 2018 году Абызов, будучи членом правительства, лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность.Адвокат Александр Аснис сообщил ТАСС, обвинение экс-министру пока не предъявлено. Защита считает возбуждение нового дела необоснованным и будет его обжаловать. По словам Асниса, обстоятельства нового дела не имеют никакого отношения к событиям 2011 года и 2014 года, по которым было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и создании преступного сообщества.Михаил Абызов будет находиться под арестом до 25 октября. По версии следствия, он вместе с сообщниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей. Всего по этому делу арестованы пять человек. Все они отрицают свою вину.Ранее стало известно, что следствие оценивает в сумму более 27 миллиардов рублей стоимость арестованного имущества Абызова.