Алла Пугачева навлекла на себя гнев общественности, назначив себе преемницу. Ранее Примадонна российской эстрады заявила, что ею станет Лобода.Примадонна отечественной эстрады благословила Светлану Лободу, дав ей позволение исполнять свой хит "Живи спокойно, страна!" на музыку Игоря Крутого и стихи Ларисы Рубальской.Пугачева похвалила коллегу по цеху, не скупясь на комплименты. Многие восприняли этот жест как знак – Примадонна наконец-то выбрала себе преемницу."Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени. Ну извини", – немного переиначила текст своей же песни Алла Борисовна. Светлана Лобода, к слову, уже исполняла эту композицию, и весьма блистательно. Дело было на творческом вечере Игоря Крутого. Видимо, номер вокалистки пришелся Примадонне по вкусу.Однако член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян раскритиковал такую позицию Примадонны."Короли, примадонны и принцы. Они похоже сами уверовали в собственную параллельную реальность и теперь в ней уже себе преемников назначают. Слушайте, ну это же все настолько смешно, что это даже неловко обсуждать. Да, хорошие артисты, да народные артисты, но причем тут титулы, которых у них нет и которые они сами себе придумали. А теперь они их еще и передают "по наследству". А по факту, в народе они уже давно вот с этими своими "титулами" не вызывают ничего, кроме раздражения. Ну пусть продолжают. Show must go on.", – заявил он в беседе с Днями.ру.