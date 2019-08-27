Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились принять дополнительные меры по ликвидации террористической угрозы в сирийской зоне деэскалации Идлиб. Этот регион не должен стать прибежищем для боевиков и плацдармом для организации новых нападений, заявил Владимир Путин.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились принять дополнительные меры по ликвидации террористической угрозы в сирийской зоне деэскалации Идлиб. Этот регион не должен стать прибежищем для боевиков и плацдармом для организации новых нападений, заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".При всем при этом, добавил российский лидер, Турция и Россия выступают за то, чтобы Сирия осталась единым, независимым государством. Нельзя допустить его разделения на зоны влияния.Напомним, 27 августа Владимир Путин и Редждеп Эрдоган открыли международный авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.Сообщается, что турецкий президент заинтересовался российским истребителем пятого поколения Су-57. На вопрос Эрдогана, продается ли этот самолет, Владимир Путин ответил утвердительно.