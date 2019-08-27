Президенту России Владимиру Путину показали новый саратовский аэропорт Гагарин. Туда глава государства прилетел из подмосковного Жуковского, где вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом побывал на международном авиасалоне МАКС-2019 и провел с президентом Турции переговоры.

Президенту России Владимиру Путину показали новый саратовский аэропорт Гагарин. Туда глава государства прилетел из подмосковного Жуковского, где вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом побывал на международном авиасалоне МАКС-2019 и провел с президентом Турции переговоры.Среди сопровождавших Путина были первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и дочь Юрия Гагарина — Елена.Международный аэропорт Гагарин расположен в 30 километрах от Саратова. В новейшей истории России это вторая построенная с нуля крупная воздушная гавань. Первым стал аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.Саратовский проект реализован в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Пропускная способность пассажирского терминала — один миллион человек в год. Общая площадь — 23 тысячи квадратных метров. Протяженность взлетно-посадочной полосы — три тысячи метров, ширина — 45 метров.Первый тестовый рейс из Внукова в Гагарин и обратно 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". Спустя два дня в новом аэропорту Саратова началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров.