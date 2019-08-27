В Чувашии нетрезвый 17-летний юноша стащил чужой автомбиль и устроил смертельную аварию. Погиб водитель, пропускающий фуру на перекрестке.

В Комсомольском районе Чувашии 17 августа произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек и одной фуры. Погиб водитель автомобиля Skoda Octavia, стоявшего на перекрестке — пропускал грузовик.Происшествием заинтересовался Следственный комитет, сотрудники которого установили обстоятельства инцидента. Выяснилось, что виновник аварии — 17-летний подросток — отправился со своими друзьями кататься на чужом автомобиле Lada Granta в пьяном состоянии.Прав на вождение транспортным средством у юноши нет, и никогда не было, да и машиной, как отметили в СК, он "завладел обманом" у знакомого, взявшего, в свою очередь, автомобиль в аренду для работы в такси.Подросток под воздействием алкоголя и не имея достаточного опыта управления машиной, выбрал опасную скорость, потерял контроль над легковушкой и врезался в стоявший впереди автомобиль.От удара машину с подростком и его друзьями вынесло на встречную полосу, после чего ей досталось от грузовика. Виновник аварии выжил вместе со своими пассажирами — они получили травмы и были госпитализированы. А водитель Skoda Octavia погиб.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека", которое предусматривает в качестве наказания лишение свободы от 5 до 12 лет. Подобный срок виновнику не грозит, поскольку он не достиг совершеннолетия.