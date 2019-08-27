Женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы
Женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы
Жителя Вязников обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В октябре 2018 года в ночное время между мужчиной и его 40-летней сожительницей произошел конфликт. Ее причиной послужила сильная ревность вязниковцем своей избранницы к другим мужчинам.
Мужчина сильно избил женщину по голове и другим частям тела. Она умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.
Уголовное дело по рассмотрит Вязниковский городской суд.