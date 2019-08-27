В Сети появились подробности гибели режисера Закона каменных джунглей, и актера Игоря Хомского. Оказывается, во время аварии молодой человек превысил допустимую скорость в два раза.

В Сети появились подробности гибели режисера "Закона каменных джунглей", и актера Игоря Хомского. Оказывается, во время аварии молодой человек превысил допустимую скорость в два раза.В Сети появились подробности гибели режисера "Закона каменных джунглей", и актера Игоря Хомского. Оказывается, во время аварии молодой человек превысил допустимую скорость в два раза.Как сообщает телеканал РЕН ТВ, перед тем как столкнуться с фурой, Хомский "летел" по магистрали со скоростью не менее 120 км/ч, которая является недопустимой на данном участке дорожного полотна. Это хорошо заметновидно на записи с камер видеонаблюдения.СМИНа сайте уточнили, что кинематографист не пытался уйти от столкновения. Он вывернул руль лишь в последний момент. По официальной версии, выдвинутой после изучения кадров с места трагедии, Игорь Хомский влетел в бордюр и потерял управление автомобилем. Машина, взятая напрокат в сервисе каршеринга, столкнулась с припаркованным КамАЗом.Напомним, что авария произошла ранним утром 25 августа в Юрьевском переулке на юго-востоке столицы.Игорь Хомский ­– российский режиссеёр и актеёр. Выпускник ВГИКа. Дипломная работа – короткометражный фильм "Очная ставка" – была номинирована на студенческий "Оскар" и входит в двадцатку лучших работ в истории института. Являлся режиссеёром сериала "Закон каменных джунглей".