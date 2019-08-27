Российский военно-транспортный самолет с элементами второй батареи зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф приземлился на авиабазе Мюртед, что под Анкарой. В сутки из РФ в Турцию будет прилетать по два самолета, уточняют журналисты.

Российский военно-транспортный самолет с элементами второй батареи зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" приземлился на авиабазе Мюртед, что под Анкарой, пишет агентство ТАСС со ссылкой на турецких военных. В сутки из РФ в Турцию будет прилетать по два самолета, уточняют журналисты.Эту информацию подтвердил Владимир Путин во время встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом на авиасалоне МАКС-2019.Передача первой партии ЗРК была завершена 25 июля. Российским транспортникам понадобилось 30 рейсов, чтобы перевезти все элементы.В 2017 году Анкара приобрела у Москвы полковой комплект С-400. Общая стоимость сделки составила 2,5 миллиарда долларов.Союзники Турции по НАТО раскритиковали покупку российских ЗРК. Сначала Соединенные Штаты поставили под вопрос участие Анкары в программе самолета пятого поколения F-35. Позднее стало известно, что в 2020 году Турцию полностью исключат из производства этой машины.С-400 – самая современная российская серийная система ПВО. Она способна обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дистанции до 250 километров. Кроме того, осенью 2018 года СМИ сообщили о завершении испытаний новой ракеты 40Н6. Ее радиус действия увеличился до 380 километров.