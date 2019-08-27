Недавно Росстат провел доскональное исследование. Оказалось, что половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысяч рублей.

Недавно Росстат провел доскональное исследование. Оказалось, что половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысяч рублей.На днях Центробанк обрадовал жителей нашей необъятной страны хорошим прогнозом. По мнению специалистов, зарплаты россиян скоро снова пойдут вверх.В бюллетене Центробанка за июль сообщается, что в третьем квартале текущего года зарплата возросла на 3-3,5 %. Также там отмечается, что годовой темп прироста зарплаты продолжит колебаться на уровне 2016-2017 годов.По данным Росстата, в июне-июле 2019 года рост номинальной заработной платы ускорился до 7,7 и 8,2 процента соответственно. Это было связано с переносом сроков бонусных выплат в нефтегазовом секторе.Кроме того, потребительский спрос в июле оставался сдержанным. Годовой темп прироста оборота розничной торговли замедлился до 1 % – минимального значения с сентября 2017 года. Замедление роста наблюдалось по всем группам товаров, сообщает .