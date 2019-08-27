В российских аптеках падает спрос на лекарственные травы и сборы. Если в 2015 году было продано 110 миллионов упаковок, то в 2018 году только 86 миллионов.

В российских аптеках падает спрос на лекарственные травы и сборы. Причем уже третий год подряд. Если в 2015 году было продано 110 миллионов упаковок, то в 2018 году только 86 миллионов, сообщает News.ru. За первое полугодие этого года россияне потратили более 3,5 миллиарда рублей на покупку лечебных трав.По мнению врача-терапевта Анны Белоусовой, падение спроса связано с тем, что травы мало рекламируют в российских СМИ. Сейчас идет рекламная кампания переориентирования на российские лекарственные средства как более дешевые и более доступные для населения."Понятно, что пустырник и ромашку никто рекламировать не будет. Это неоправданно по деньгам", — говорит врач.По словам Белоусовой, россияне часто неправильно принимают лекарственные травы, и из-за этого считают их неэффективными. Также не устраивает современных пациентов и недостаточно быстрый эффект от отваров.