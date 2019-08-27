Сальмонелла, бактерии листерии и золотистый стафилококк — весь этот набор вполне могли подхватить любители столичной шаурмы. Однако сегодня торговых точек, которые продают опасный некачественный фаст-фуд, стало меньше — все это итоги масштабного рейда Роспотребнадзора. Чем может грозить желание перекусить на бегу?

Сальмонелла, листерия и золотистый стафилококк — весь этот набор вполне могли подхватить любители столичной шаурмы. Однако сегодня торговых точек, которые продают опасный некачественный фастфуд, стало меньше — все это итоги масштабного рейда Роспотребнадзора. Чем может грозить желание перекусить на бегу?Павильон с шаурмой, где в день — сотни покупателей. Спрашиваем у продавца, его его зовут, он отвечает: "Хуршед". Из-за прилавка видна только голова, но полицейским работник нужен целиком, потому его попросили выйти:Лицензии на торговлю нет, а продукты явно не первой свежести. Даже собственный паспорт продавец показать не смог и попытался сбежать. Этот киоск опечатали.Сотрудники Роспотребндзора идут в следующий. Пока продавец звонит хозяину, инспекторы рассматривают насекомых на стенах:— Мухи у вас, бачки все без крышек. Пол грязный, а все на нем храните."Пищевые продукты берут без перчаток, работают без головных уборов, форменной одежды", — рассказал координатор проекта "Безопасная столица" Антон Акишин.В одной из подобных точек майонез и соленья стоят на солнце и, похоже, прокисли. Воду здесь носят из общественного туалета — там же моют руки. Продавец объясняет, что он всего лишь обычный работник, потому никак не мог настоять на установке отдельной раковины. Медицинская книжка у продавца есть, но выдана она в Киргизии, а это тоже грубое нарушение правил торговли. О качестве мяса можно и не спрашивать."В данном объекте говорят, что его представитель находится сейчас вне зоны доступа, появится только через несколько дней. Документы все у руководителя", — прокомментировала заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Москвы по СВАО Светлана Попова.Купленную шаурму мы отвезли в лабораторию. Пищевой технолог кафедры Института питания Дарья Кузякова рассказала о результатах проверки. В шаурме обнаружены различные микроорганизмы, листерия, сальмонелла и так далее. По словам специалиста, это очень пагубно скажется на здоровье — может случиться тяжелое кишечное отравление. Это чревато даже летальным исходом.По словам сотрудников Роспотребнадзора, курятину в такие заведения привозят с подпольных заводов. Там скупают мясо с истекшим сроком годности, накачивают химикатами и развозят по подобным точкам. Покупатели догадываются, что рискуют, но все равно берут."Я думаю, что в районе вокзалов соблюдать санитарные нормы в таких точках очень тяжело. Особенно неизвестно, кто тут работает, есть ли у человека регистрация, откуда он", — поделился мнением о подобных объектах общепита столичный житель.По итогам рейда несколько торговых точек зарыли. Но сколько их еще работает? Шаурма остается самым популярным и самым опасным фастфудом.