Российская фигуристка Евгения Медведева довольно давно покинула родную страну и перебралась в Канаду. Накануне она поведала о своем отношении к России.

Российская фигуристка Евгения Медведева довольно давно покинула родную страну и перебралась в Канаду. Накануне она поведала о своем отношении к России.По словам спортсменки, она очень сильно скучает по родине. Иногда ей кажется, будто она находится в длительной командировке. "Ведь все родные и близкие в Москве", – пояснила чемпионка.В Канаде, в свою очередь, для нее огромное значение имеет окружение. "Для меня важно то, какие люди меня окружают. Да, меня там чувствуют и понимают. Если что-то не так, сразу видят. И это несмотря на то, что у меня всего лишь базовый английский язык. Так что, несмотря на сложности перевода, чувствуем себя большой спортивной семьей", – поделилась Медведева.Отметим, российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера. Именно из-за этого Евгения и переехала в Канаду, сообщает .Напомним, На Олимпиаде 2018 года Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе – 81,06 балла. Свой же рекорд девушка побила, выступая с произвольной программой – судьи выставили ей 81,61 балла. Однако ее показатели побила выступавшая после Алина Загитова – 82,92. В результате Загитова получила "золото", а Медведева – "серебро".