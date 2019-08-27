Сделано официальное объявление о переговорах в нормандском формате по поводу выхода из кризиса в Донбассе на уровне лидеров стран. Если до этого момента президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не проведут двустороннюю встречу, то это будет первым мероприятием, на котором они встретятся лично.

Сделано официальное объявление о переговорах в нормандском формате по поводу выхода из кризиса в Донбассе на уровне лидеров стран. Если до этого момента президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не проведут двустороннюю встречу, то это будет первым мероприятием, на котором они встретятся лично.По итогам саммита "большой семерки" будет опубликован текст, в котором содержатся все принятые во время встречи лидеров стран G7 решения. Запланировали они, в частности, и переговоры о решении украинского кризиса."Мы запротоколировали – и это есть в тексте, который мы выпускаем, что мы собираем в сентябре встречу в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств", – цитирует президента Франции Эммануэля Макрона. Это заявление он сделал во время совместной пресс-конференции по итогам саммита.Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступала за личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Я хочу сейчас, чтобы состоялись переговоры между украинским президентом и российским президентом", – цитирует главу немецкого правительства. Точного места проведения встречи она не называла, однако обмолвилась, что скорее всего речь будет идти о Париже.Отметим, пользователи Сети неоднозначно восприняли заявление Ангелы Меркель. Они заметили, что канцлер Германии сама может озвучить Владимиру Путину все тезисы западных лидеров, не прибегая к "испорченному телефону" – Владимиру Зеленскому, передает "". Дескать, собственной позиции у украинского лидера нет, а значит и встречаться только с ним одним президенту России смысла нет."Встреча ради встречи никому не нужна. Нужны конкретные действия" – цитирует бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника. Среди событий, которые могут приблизить и сделать более продуктивной переговоры Путина с Зеленским он назвал обмен пленными, подписание закона об амнистии, закона об особом статусе Донбасса и выполнение других пунктов Минских соглашений."Таких действий нет. И все в ожидании, что новый парламент может начать эту работу. Но пока идут только заявления, и то противоречивые", – подчеркнул Владимир Олейник. Это, однако, не значит, что встреча Путина и Зеленского не сможет состояться в нормандском формате, поскольку российская сторона использует подобные возможности для того, чтобы напомнить Украине и международной общественности о тех обязательствах, которые Киев взял на себя в рамках Минских соглашений, однако до сих пор отказывается выполнять.