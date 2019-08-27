Камера наблюдения запечатлела момент аварии с летальным исходом на трассе Хасавюрт – Тлох, где легковой автомобиль сбил маленького пешехода на нерегулируемом переходе. Ребенка доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Дагестанские полицейские обнародовали кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей фатальный наезд на пешехода, произошедший утром во вторник, 27 августа, под Хасавюртом.Семилетний мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу вместе со взрослыми и другими детьми. В какой-то момент ребенок побежал вперед и был сбил автомобилем "Лада Приора".Пострадавший был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Маленький пешеход скончался от полученных травм.По факту произошедшего проводится разбирательство.