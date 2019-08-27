Гидрографическая группа Северного флота, которая действует в составе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца Иосифа, подтвердила открытие пяти новых островов. Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров.

Гидрографическая группа Северного флота, которая действует в составе комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти новых островов.Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. Острова расположены в бухте Визе на восточном побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Об этом сообщается на сайте Минобороны Российской Федерации.Отмечается, что специалисты гидрографической службы Северного флота последние несколько лет активно используют материалы дистанционного зондирования Земли. Благодаря этому за 2015-2018 годы были обнаружены более тридцати новых островов, мысов, а также бухт.