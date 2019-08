Российская теннисистка, 87-я ракетка мира Мария Шарапова рассказала о поражении от американки Серены Уильямс (1:6, 1:6) в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Российская теннисистка, 87-я ракетка мира Мария Шарапова рассказала о поражении от американки Серены Уильямс (1:6, 1:6) в первом круге Открытого чемпионата США (US Open)."Мне всегда было нелегко. Нельзя забывать, что всего четыре месяца назад у меня была операция на плече, а теперь я уже играю вечерний матч на US Open перед огромной аудиторией. Это здорово, – приводит слова Шараповой Gotennis.ru. – Можно проделать огромную работу, но если у тебя проблемы с подачей, это все усложняет. Сейчас это самая большая проблема".Также Шарапова заявила, что все еще верит в себя: "Многие могут списать меня со счетов, особенно после такого поражения на старте US Open. Но пока ты сама в себя веришь, все будет хорошо".